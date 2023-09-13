فلسطين اليوم- وكالات

سبب وفاة حسن البحيري – الداعية السعودي حسن البحيري ويكيبيديا – يبحث الكثير من الأشخاص في هذه الأثناء عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سبب وفاة الداعية السعودي حسن البحيري ، علما بأن نبأ وفاته انتشر في المملكة العربية السعودية وتفاعل الكثير من المغردين مع نبأ وفاته .

سبب وفاة حسن البحيري – الداعية السعودي حسن البحيري ويكيبيديا

فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" يوضح لكم في هذه المقالة معلومات حول الداعية السعودي حسن البحيري، حيث يبحث عنه المتابعين لذا سنضع لكم في هذه السطور كل ما يتعلق بموضوع وفااة حسن البحيري حيث سنتطرق إلى موضوع سبب وفاة حسن البحيري الداعية السعودي وسنرفق لكم معلومات عنه وفق ويكيبيديا .

وفاة حسن البحيري

وأعلنت عدة جهات غير رسمية وفاة حسن البحيري مقدمة التعازي بوفاته ، حيث أكد واحد من الحسابات في السعودية وفاة الداعية المحتسب حسن البحيري “.

سبب وفاة حسن البحيري

وحول سبب وفاة حسن البحيري في السعودية اليوم ، أعلنت عدة جهات غير رسمية أن حسن البحيري توفي إثر وعكة صحية ألمت به .

حسن البحيري ويكيبيديا

وفاة حسن البحيري – يعتبر حسن البحيري شخص تحول من حكم يحكم في ملاعب المملكه العربيه السعوديه مدة 30 عاما الى مغسل اموات رغم صعوبه المكان الذي كان يتواجد فيه الى انه اصبح المكان الذي يستمتع فيه استمتاعا كبيرا .

واقسم حسن البحيري بأن يكون هذا لوجه الله تعالى بعد وفاة والده وتغسيله لوالده بنفسه، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على حسن البحيري الحكم ويكيبيديا.

سبب اعتزال حسن البحيري

وكان حسن البحيري حكم يحب عمله ومتفانيآ فيه وخلال 30 عاما شهد الكثير من الأحداث، ولكن هناك حدث جعله يعتزل التحكيم نهائيآ وهو عندما أصيب لاعب من النادي الاهلي عبد الرحمن ابو سيفين عندما أصيب بكسر أثناء المباراة وفشل حسن البحيري في تقدير هذا الموقف وامر اللاعب بالنهوض ولكن اللاعب لم يستطع النهوض لوجود الكسر ولكن حسن البحيري لم يكن يعلم بذلك.

وعندما تم نقل اللاعب الى المستشفى أخبروه بأنه أصيب بكسر مضاعف فحينها شعر بمشاعر الأبوه وأنه يمكن أن يكون ابنه مكان هذا اللاعب وتألم كثيرا على ذلك حيث أنه تألم لأنه أخفق في تقدير الموقف لذلك تواصل مع جريدة الرياض وقرر الاعتزال نهائيا من التحكيم ليتجه بعدها الى تغسيل الاموات هذا النهج الذي يختلف اختلافا كليا عن التحكيم.

معلومات عن حسن البحيري

الإسم: حسن البحيري

العمر: 66عام

الديانة: الإسلام

الحالة الإجتماعية: متزوج

المستوى التعليمي: بكالوريوس تربية بدنية

ورسب حسن البحيري في الصف الخامس في الابتدائية مرتين، وكان يعمل في المزرعة، وأنه في الصف الثالث الثانوي، سجل في نادي للعب كرة القدم، ثم التحق بالجامعة في الرياض، وحصل على بكالوريوس تخصص تربية بدنية بتقدير عام جيد.

وفاة حسن البحيري

في بداية أعماله في تغسيل الأموات وخاصة أول ستة أشهر من عمله في تكفين وتغسيل الأموات كانت حياته مفزعة لدرجة أنه كان يستيقظ في الليل بشكل مفزع وهو يتذكر الأموات الذي قام بتغسيلهم وتكفينهم وذلك بعد أيضا تغسيله لوالده وتكفينه اتجه وأقسم أن يكون هذا كله لوجه الله تعالى.

سبب وفاة حسن البحيري – الداعية السعودي حسن البحيري ويكيبيديا

وطلبت منه زوجته أن يترك تغسيل الأموات وأن يتجه الى أي عمل آخر لأنها كانت قلقة عليه بشأن ذلك ولكنه أقسم لها ألا يترك هذا العمل نهائيا وأنه بذلك يتقرب الى الله سبحانه وتعالى لينال الرضا وليكن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى دوما في قلبه وان اخر الانسان هو الموت والفناء ولا وجود للخالدين في هذه الدنيا ورغم صعوبة المكان الذي كان فيه والذي كان يقضي أوقاته فيه الى أنه عشق هذا المكان وأحبه.