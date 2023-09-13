فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم الأربعاء وصول 5 مواطنين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء تعرضهم لإصابات مختلفة من قبل قوات الاحتلال شرق غزة.

وكانت مصادر محلية أفادت بإصابة 4 مواطنين فلسطينيين برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء قمع الاحتلال لمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت المصادر إن مواطنًا أصيب برصاص جيش الاحتلال، قرب موقع "ملكة"، شرق مدينة غزة، بالإضافة لـ 3 إصابات بقنابل الغاز خلال قمع جنود الاحتلال للمتظاهرين قرب السياج الفاصل شرق غزة.

ومساء اليوم، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال، قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.





















