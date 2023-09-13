عن شهر سبتمبر 9 2023

مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

الساعة 03:45 م|13 سبتمبر 2023
مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة
مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء13/9/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة لشهر 9-2023م.

ورجحت المصادر أن يتم صرف المنحة القطرية من بداية الأسبوع المقبل بواقع 100 دولار لقرابة 100ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، تصرف بقيمة 310 من المعارض والمحال التجارية.

وبشأن إضافة أسماء جديدة، أشارت المصادر إلى أن المنحة القطرية لن يطرأ تغيير عليها  بشأن عدد الأسماء.

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