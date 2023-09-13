تحذيرات من كارثة بيئية خطيرة في ليبيا نتيجة انتشار الجثث بالشوارع جراء اعصار دانيال

فلسطين اليوم- وكالات

حذر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي من احتمالية حدوث كارثة بيئية خطيرة نتيجة ظاهرة انتشار الجثث في الشوارع، الناجمة عن إعصار دانيال الذي ضرب الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أنه لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، بسبب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة إعصار دانيال، موضحًا أن جثامين الضحايا منتشرة في الشوارع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية.

من جانبها أعلنت السلطات الليبية أن الأوضاع في سدي وداي قطارة ووادي جازة ببنغازي، تحت السيطرة.

وقالت السلطات الليبية إن إعصار دانيال تسبب في وفاة أكثر من 5 آلاف شخص، وتتسابق ليبيا لدفن ضحاياها مع تراكم الجثث في شوارع درنة، وهي المدينة الساحلية التي دمرتها الفيضانات والسيول، نتيجة هطول أمطار كثيرة نتيجة العاصفة دانيال.

كما كشفت السلطات الليبية أن هناك حوالي 10 آلاف شخص في عداد المفقودين حتى الآن، ومن المحتمل أن يكونوا قد جرفوا في البحر، أو دفنوا تحت الأنقاض المتناثرة في جميع أنحاء المدينة، مشيرة إلى أن مدينة درنة موطنا لأكثر من 100 ألف شخص.