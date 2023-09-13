فلسطين اليوم- وكالات

نيمار يتربع على عرش منتخب البرازيل تربع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على عرش منتخب بلاده البرازيل بعدما كان له دورا كبيرا في فوز السامبا على بيرو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على استاد "بيرو الوطنى"، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 لينجح في الخروج بهدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بثوان معدودة.

جاء هدف منتخب البرازيل ضد منتخب بيرو عن طريقه ماركينيوس بعد عرضية نيمار من ركلة ركنية فى الدقيقة 90

نيمار يتربع على عرش منتخب البرازيل.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن تألق نيمار المستمر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال عبر مشاركته في 34 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل وبدأ صاحب الـ31 عاما رحلته في التصفيات عام 2015 بمشاركته ضد الأرجنتين، قبل أن يبدأ إسهاماته أمام الإكوادور في سبتمبر 2016 بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وأشارت إلى تفوق نيمار على كافة لاعبي القارة منذ أول ظهور له في التصفيات، متقدما بفارق هائل عن أقرب ملاحقيه، وهو التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي شارك في 20 هدفا، بالتساوي مع الأوروجواياني لويس سواريز.

وجاءت قائمة أفضل هدافى منتخب البرازيل على مدار التاريخ كالتالى..

نيمار – 79 هدفاً فى 125 مباراة منذ عام 2010

بيليه - 77 هدفاً فى 93 مباراة بين عامى 1957–1971

الظاهرة رونالدو - 62 هدفاً في 98 مباراة بين عامى 1994-2011

روماريو - 55 هدفاً في 70 مباراة بين عامى 1987-2005

زيكو - 48 هدفاً في 71 مباراة بين عامى 1976-1986

بيبيتو - 39 هدفاً في 75 مباراة بين عامى 1985-1998

ريفالدو - 35 هدفاً في 74 مباراة بين عامى 1993-2003

جارزينيو - 33 هدفاً في 81 مباراة بين عامى 1964-1982

رونالدينيو - 33 هدفاً في 97 مباراة بين عامى 1999-2013

أديمير مينديز – 32 هدفاً في 39 مباراة بين عامي 1945-1953

بهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى النقطة 6 فى صدارة جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين، والذى فاز هو الآخر على بوليفيا بثلاثية بالجولة ذاتها فى غياب نجمه ليونيل ميسي، بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة في المركز السابع.

كان منتخب البرازيل قد بدأ مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، بفوز كبير على بوليفيا 5-1 ، بينما تعادل منتخب بيرو مع باراجواي، بدون أهداف.

وانفرد البرازيلي نيمار دا سيلفا، بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفا، بعدما سجل هدفين فى فوز السامبا على بوليفيا، لينتزع عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة الراحل بيليه.

ويملك نيمار فى رصيده 79 هدفا دوليا ليصبح الهداف التاريخى للمنتخب البرازيلى، بفارق هدفين عن الأسطورة بيليه صاحب المركز الثانى برصيد 77 هدفا.