محكمة الاحتلال تؤجل إصدار قرارها بشأن الأسير المضرب سلطان خلف

فلسطين اليوم

قررت ما يسمى محكمة عوفر "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء13/9/2023م، تأجيل إصدار قراراها في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عن الأسير سلطان أحمد محمود خلف.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، فإن ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية قررت تأجيل إصدار قراراها في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عن الأسير سلطان أحمد محمود خلف من برقين جنين ليوم الثلاثاء القادم 19/09/2023م، بالرغم من حالته الصحية الصعبة.

وأشارت المهجة إلى أن الأسير خلف مازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 42 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.

جدير بالذكر أنَّ الأسير سلطان خلف ولد بتاريخ 27/02/1981م، وهو متزوج، ويعمل مهندسًا زراعيًا، وخلال اعتقاله السابق خَاضَ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 67 يومًا حقق خلاله انتصارًا على السجان بتقصير اعتقاله الإداري والإفراج عنه، وقبله أمضى في سجون الاحتلال أربعة أعوام على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



