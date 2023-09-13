فلسطين اليوم- وكالات

iPhone 15 ضمن سلسلة اصدرات ستحصل على نظام التشغيل IOS17 أعلنت شركة آبل أن الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 سيكون متاحًا لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة بدءًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

ولن تحصل سلسلة آيفون 8، وآيفون X على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل iOS 17.

iPhone 15 ضمن سلسلة اصدرات ستحصل على نظام التشغيل IOS17

هاتف iPhone SE (الجيل الثاني) أو أي إصدار أحدث.

هاتف iPhone XR.

هاتف iPhone XS.

هاتف iPhone XS Max.

سلسلة iPhone 11.

سلسلة iPhone 12.

سلسلة iPhone 13.

سلسلة iPhone 14.

سلسلة iPhone 15.

iPhone 15 ضمن سلسلة اصدرات ستحصل على نظام التشغيل IOS17

قائمة المزايا الجديدة في نظام iOS 17:

1- تطبيق الهاتف:

يأتي تطبيق الهاتف في نظام iOS 17 بتحديثات كبيرة مع ملصقات جهات الاتصال، التي تتيح للمستخدمين تخصيص الطريقة التي يظهرون بها لدى جهات اتصالهم، وإمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب لحظيًا، ويمكن للمستخدمين الرد على المكالمة أثناء ترك المتصل لرسالته.

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2- تطبيق الرسائل:

يتميز تطبيق الرسائل في نظام التشغيل الجديد بملصقات جديدة، وبحث أكثر قوة، وتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب لحظيًا، وميزة الاطمئنان التي تتيح للمستخدمين إخطار الأصدقاء والعائلة تلقائياً عند وصولهم إلى وجهتهم بأمان .

3- مشاركة معلوماتي:

تمنح مزية مشاركة معلوماتي المستخدم طريقة جديدة لاستخدام ميزة الإرسال السريع لمشاركة معلومات الاتصال بمجرد تقريب جهازين iPhone من بعضهما. ويمكن استخدام الإيماءة نفسها لإرسال المحتوى باستخدام ميزة الإرسال السريع، والمزيد.

4- StandBy:

تمنح خاصية (StandBy) في نظام iOS 17 المستخدمين تجربة جديدة بملء الشاشة قابلة للتخصيص، تسهّل الاطلاع على المعلومات بلمحة حتى من مسافة بعيدة عندما يكون هاتف آيفون على جانبه أثناء الشحن.

تحوّل خاصية (StandBy) هاتف آيفون إلى ساعة يمكنك وضعها على المكتب، فعند توصيل هاتف آيفون مع شاحن MagSafe ووضعه بالاتجاه الأفقي، ستُظهر شاشة آيفون الوقت والويدجت وبعض العناصر الأخرى.

5- اليوميات:

يوفر نظام التشغيل iOS 17 العديد من التحديثات الأخرى التي تشمل: اليوميات، وهو تطبيق جديد يساعد مستخدمي آيفون في التأمل وممارسة الامتنان من خلال تدوين اليوميات.

بالإضافة إلى التحسينات في ميزة التصحيح التلقائي وميزة الإملاء، وحماية أكبر في التصفح الخاص في سفاري، ومشاركة كلمات السر ومفتاح المرور مع سلسلة مفاتيح iCloud، والتعرف على الحيوانات الأليفة في تطبيق الصور.

6- مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور مع المجموعات:

ستصبح مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة أسهل وأكثر أمانًا، ويمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات مرور وتعديلها لتحديثها باستمرار.

وتحدث جميع عمليات مشاركة كلمات المرور هذه عبر (iCloud Keychain) المُشفرة بالكامل، وهذا يضمن أنه حتى آبل لا يمكنها الوصول إلى كلمات المرور التي تشاركها.

7- مشاركة AirTag مع 5أشخاص:

يمكنك في نظام iOS 17 مشاركة جهاز تتبع الأغراض (AirTag) مع ما يصل إلى 5أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء وأفراد العائلة بتتبع الأغراض في تطبيق تحديد الموقع (Find My).

سيتمكن كل فرد في المجموعة من رؤية موقع الغرض، وتشغيل صوت، واستخدام ميزة (العثور الدقيق) للمساعدة في تحديد موقع AirTag الذي تمت مشاركته عندما يكون بالقرب منه.

8- البحث عن الوصفات مباشرة من الصور:

ستسمح خاصية (Visual Look Up) للمستخدمين بالنقر على أي عنصر غذائي موجود في صورة ما والبحث عن وصفات مماثلة، دون الحاجة إلى البحث عبر الويب.