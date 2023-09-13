نادي الأسير: 22 أسيرا ما زالوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

يُصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو التي وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، وعُرف هذا الاتفاق بـ"إعلان مبادئ أوسلو"، الذي هدف لتوفير إطار زمني لحل القضية الفلسطينية وتبادل الاعتراف من الطرفين بحق إسرائيل بالوجود وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

ووُقع الاتفاق في البيت الأبيض في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي، بيل كلينتون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، إسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات.

وبهذه المناسبة، قال نادي الأسير، إن "22 أسيراً ما زالوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985".

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن 11 أسيرا من الذين كانوا معتقلين قبل "أوسلو"، وأُفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 11 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، وهم: أنيس دولة 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استُشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي استُشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي استُشهد عام 2022، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استُشهد في كانون الأول 2022، والشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في الـ2 من أيار 2023.

وفيما يلي قائمة أسماء الأسرى القدامى: محمد الطوس، وإبراهيم أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة، ومحمد داوود، وجمعة آدم، ومحمود أبو خربيش، ورائد السعدي، وإبراهيم اغبارية، ومحمد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين، وضياء الفالوجي، ومحمد فلنة، وناصر أبو سرور، ومحمود أبو سرور، ومحمود عيسى، ومحمد شماسنة، وعبد الجواد شماسنة، وعلاء الدين الكركي.

أما الأسرى الذي أعيد اعتقالهم عام 2014 هم: نائل البرغوثي، وعلاء البازيان، وسامر المحروم، وناصر عبد ربه، وجمال أبو صالح، ونضال زلوم، ومجدي العجولي، وعبد المنعم طعمة، وعايد خليل، وعدنان مراغة، وطه الشخشير.

يذكر، أن أكثر من (5200) أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (36) أسيرة، و(170) طفلًا، و(1264) معتقلا إداريا، كما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (559) أسيراً.