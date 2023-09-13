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112مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية
وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.
وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.