اعصار دانيال في ليبيا.. تضاؤل الآمال في العثور على ناجين وجهود كبيرة لانتشال الجثامين

فلسطين اليوم- وكالات

ما زالت تداعيات آثار الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا، فجر الأحد، نتيجة لمرور العاصفة دانيال بالمنطقة تتوالى وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا، والتي تجاوزت حتى صباح اليوم 5300 قتيل و10 آلاف مفقود و30 ألف مشرد في درنة وحدها.

ورغم دخول عمليات الإنقاذ يومها الرابع، غير أن الآمال تضاءلت بالعثور على ناجين وسط محاولات لانتشال الجثامين التي كادت أن تتحلل، والتي تنتشر في الشوارع وتحت أنقاض المباني في مدينة درنة، فيما تم انتشال بعض الجثث من البحر.

ومن بين الضحايا 23 فلسطينياً قتلوا وعشرات الأسر فقدت جراء الإعصار الذي ضرب شمال شرق ليبيا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، في بيان صحافي، إنّ "سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادتنا بوفاة أسرة ناصر عطيه محمد دوحان وتتكون من 5 أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 23 شهيداً".

وقال الديك:" نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".

وصرح وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية بأن عدد القتلى جراء الإعصار دانيال ارتفاع إلى 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.

يأتي ذلك في حين تتواصل الجهود الدولية لاغاثة واعانة المتضررين من اعصار دانيال، حيث وصل وفد وزاري جزائري رفيع، مساء أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث الاحتياجات الأساسية لليبيا إثر الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المدن.

واجتمع الوفد الوزاري الذي يضم كلاً من وزير الداخلية إبراهيم مراد، ووزير الصحة عبد الحق سايحي، ووزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. وأكد مراد استعداد الجزائر للوقوف إلى جانب ليبيا لتجاوز مخلفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة.

ويضم الوفد أيضاً رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، مع فريق مكون من 100 عنصر إنقاذ متخصص.

ووصلت أول شحنة مساعدات عبر الجسر الجوي الجزائري إلى ليبيا المكون من 8 طائرات محملة بالأدوية والأغذية والأفرشة والمواد الغذائية والخيم.

وغادر فريق إنقاذ فلسطيني من الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا للمساهمة في جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الإعصار المدمر الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في فقدان آلاف آخرين.

وصرح العميد عودة يونس، مدير العلاقات الدولية في الدفاع المدني الفلسطيني: "تم تجهيز فريق الدفاع المدني للبحث والإنقاذ، مع الأخذ بعين الاعتبار تركيبة الفريق بحيث يكون متخصصا في أعمال البحث والإنقاذ المائي كون طبيعة المهمة لدى الأشقاء في ليبيا هي إعصار كارثي ومدمر، وأغلب السكان متضررون نتيجة الأحوال الجوية المصاحبة للإعصار".

ويضم الوفد الفلسطيني طاقماً طبياً من مختلف التخصصات، إضافة إلى طاقم للتمريض متخصص في غرف العمليات.

وقال فضل البطران، إخصائي جراحة الدماغ وأعصاب العمود الفقري، المشارك في الوفد: "هذا الوفد يتشكل من الدفاع المدني ومن الطواقم الطبية من كافة الاختصاصات في الجراحات والطوارئ للقيام بما يمكن المساعدة فيه لأشقائنا في ليبيا".

كما وصلت إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، أول طائرتين من الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول في شرق دولة ليبيا.

وتحمل الطائرتان 67 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية كاستجابة طارئة للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول.

وتضمنت المساعدات مواد طبية وغذائية مقدمة من اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى مستشفى ميداني مقدم من صندوق قطر للتنمية.