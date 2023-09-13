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قوات الاحتلال تبعد المرابطة سماح محاميد عن الأقصى
سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء13/9/2023م، المرابطة المقدسية سماح محاميد قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال سلمت محاميد قراراً بالإبعاد عن الأقصى، لمدة 4 أشهر.
وتواصل سلطات الاحتلال استهداف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.