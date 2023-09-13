أسعار الذهب في تراجع في تداولات اليوم الأربعاء 13/9/2023

فلسطين اليوم

تراجعت أسعار الذهب، في تداولات اليوم الأربعاء 13/9/2023، وخسرت العقود الفورية نحو 3 دولارات للأونصة مسجلة أدنى مستوى في 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 12:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.06% أو بما يعادل 1.2 دولار إلى 1933.60 دولار للأونصة.

فيما هبطت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.65 دولار إلى 1911.02 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".