الشقاقي : تأجيل البت في قضية عزل الأسير أحمد مناصرة جريمة صهيونية

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم الأربعاء 13/9/2023، أن تأجيل محكمة "إسرائيلية" قرارها في قضية عزل الأسير أحمد مناصرة رغم وضعه الصحي السيء، جريمة صهيونية تستدعي بذل الجهود من أجل إنقاذه.

ودان الشقاقي في تصريح صحفي، قرار المحكمة الصهيونية في سجن (الرملة) بتأجيل الجلسة الخاصة بالنظر مجددًا في أمر تجديد عزل الأسير مناصرة وذلك حتّى (20) أيلول الجاري؛ جريمة صهيونية تستدعي بذل الجهود من أجل إنقاذه.

وأوضح الشقاقي، أن الوضع الصحي والنفسي للأسير أحمد مناصرة يتفاقم مع مرور الوقت، وحاليًا أكثر سوءًا من الفترات السابقة.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير مناصرة منذ نحو عامين في ظروف قاسية وصعبة، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يعصف به.

وبين الشقاقي، أن الاحتلال الصهيوني يتجاهل كل الجهود القانونية التي بذلت على مدار الفترة الماضية، في سبيل الإفراج عنه.

وتعرض الأسير أحمد مناصرة للاعتقال بشكل غير قانوني لمدة 7 سنوات في ظروف بشعة وقاسية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، قبل اعتقاله واستجوابه بدون محام وبدون حضور والديه.