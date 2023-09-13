الاحتلال يؤجل النظر بإنهاء العزل الانفرادي للأسير أحمد المناصرة

فلسطين اليوم

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النظر في قرار إنهاء العزل الانفرادي المتوصل بحق الأسير أحمد مناصرة، منذ نحو عامين.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، في بيان، إنه "محكمة الاحتلال في سجن الرملة، أجلت النظر في قرار إنهاء العزل الانفرادي بحق الأسير المناصرة وهو من مواليد عام 2002، إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري، بالرغم من خطورة وضعه الصحي والنفسي".

يشار إلى أن الفتى أحمد مناصرة، اعتقلته قوات الاحتلال، بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بزعم أنه كان ينوي القيام بعملية طعن في القدس المحتلة.