نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية لباديكو

فلسطين اليوم

أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، عن تعيين نمر عبد الواحد رئيساً للإدارة المالية خلفاً لأمجد حسون الذي تقاعد من منصبه بعد أن قدم خدماته الجلية للشركة طوال الـ 25 عاماً الماضية.

ويمتلك عبد الواحد مسيرة مهنية مميزة وخبرة عملية تزيد عن 20 عاماً، كان آخرها في باديكو التي التحق بها منذ مطلع العام 2018، حيث تقلد مناصب عليا في مجالات الإدارة المالية وتطوير الأعمال والاستثمار، كما اكتسب عبد الواحد خبرة تزيد عن 7 أعوام في مجال تدقيق الحسابات لدى شركة التدقيق العالمية إرنست ويونغ عمل خلالها مع كبرى الشركات المحلية والمؤسسات الدولية.

ويتولى عبد الواحد عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة أهمها رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، وعضوية مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل)، وعضو مجلس إدارة شركة بوابة أريحا، ورئيس مجلس إدارة شركة بال غاز للخدمات والتوزيع.

وقال الرئيس التنفيذي لباديكو عبد الله صابات: "الخلفية المالية القوية والسجل الحافل بالإنجازات، والعقلية التحليلية التي يتمتع بها عبد الواحد ستشكل إضافة نوعية للإدارة المالية لباديكو، وأتطلع للعمل معه لتحقيق المزيد من الإنجازات وتطوير العمل داخل المجموعة". كما وجه صابات، نيابةً عن أسرة الشركة، شكره لرئيس الإدارة المالية السابق أمجد حسون على جهوده وإنجازاته خلال سنوات خدمته الطويلة في باديكو، حيث كان له دور وبصمة هامة في مسيرة نجاح الشركة، مشيراً إلى أن حسون جزء من عائلة باديكو، وسيستمر بالعمل مستشاراً لإدارتها التنفيذية وتمثيلها في مجالس إدارة عدد من شركاتها.

وبدوره، أعرب عبد الواحد عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة باديكو والرئيس التنفيذي على الثقة الغالية التي منحوه إياها، قائلاً: "أتطلع قُدماً للعمل مع الرئيس التنفيذي وزملائي في الإدارة التنفيذية للاستمرار في قيادة الشركة وريادتها للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وكلي ثقة بأن جهودنا المشتركة ستثمر نحو مزيد من التطوير في رحلة هذه المجموعة الاستثمارية العريقة"، مشيداً بالجهود التي بذلها حسون ودوره في الارتقاء بباديكو طوال سنوات خدمته.

ومن جهته، قال أمجد حسون: "كان لي الشرف بالعمل في هذا الصرح الاقتصادي العريق، باديكو كانت وستبقى بيتي الثاني الذي أعتز به، كما أتوجه بجزيل الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه التجربة الغنية، متمنياً لباديكو دوام التوفيق والنجاح".

ومن الجدير بالذكر أن عبد الواحد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت، وشهادة مدقق حسابات قانوني معتمد CPA من ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين>