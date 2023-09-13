الدفاع المدني: رفعنا الجهوزية منذ دخول المنخفض لغزة وأضرار تطال منزلاً في الشمال

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل اليوم الأربعاء 13/9/2023 رفع مستوى الجهوزية لدى طواقمنا منذ دخول المنخفض الجوي على قطاع غزة.

وقال بصل خلال تصريحات عبر صوت الأقصى: إن طواقمها جهزت المضخات لاستقبال المخفض ولتفادي أي تجمع للمياه، وحتى اللحظة طواقمنا في الميدان وتعاملت مع حالات الطوارئ، ولم نسجل أي أضرار باستثناء منزل في شمال القطاع تعرض للغرق نتيجة انخفاضه عن الأرض.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى المواطن شعور بالمسؤولية وخاصة في فصل الشتاء، وعليه التجهز وأخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

وتابع : لن نتوانى في تقديم الخدمة لأهلنا في قطاع غزة، ونؤكد أن عامل الوقت مهم جداً في عملنا ، مطالباً في حال الحاجة الماسة لطواقم الدفاع المدني الاتصال على أرقامنا ونحن خدم لأبناء شعبنا.

