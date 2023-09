تحميل فيلم Aquaman and the Last Kingdom مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest

ويتوقع ان يحصل هذا الفيلم الأجنبي على ما يقرب السبعين مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه في نهاية هذا الشهر الجاري كما وأن المتابعين من جنسيات عربية بدأوا خلال الأسبوع الماضي في البحث بصورة عالية ومكثفة على جوجل للتعرف على تفاصيله ولقد مثل فيه العشرات من الفنانين معروفين بمستواهم الهني الفني على العالم

ويترتب على جميع المتابعين من قراءة باقي السطور حتى تتمكنوا من القدرة على تحميل فيلم Aquaman and the Last Kingdom على الحواسيب والهواتف الذكية وبالتالي مشاهدته مع الاهل والاحباب بكل اريحية تامة وفي السطور التي تلي هذه المقدمة يوجد كافة المعلومات على صعيد القصة الجميلة والجذابة واسماء الابطال اي طاقم العمل ومخرجه وغيره وهي الآتي:

قصة فيلم Aquaman and the Last Kingdom

ويمكن لكم الان التعرف على ملخص قصة فيلم Aquaman and the Last Kingdom وهو على النحو التالي: إذ أنه يجب على آرثر أن يستعين بمساعدة أخيه غير الشقيق أورم من أجل حماية أتلانتس ضد بلاك مانتا، الذي أطلق العنان لسلاح مدمر في سعيه المهووس للانتقام لمقتل والده وفيما يلي أسماء ابطاله .





ابطال فيلم Aquaman and the Last Kingdom

أولا: جيسون موموا في دور آرثر كاري / أكوامان ، ملك أتلانتس نصف أطلنطي ونصف إنسان والذي يمكنه السباحة بسرعات تفوق سرعة الصوت واستدعاء الحياة المائية والسيطرة عليها

ثانيا: باتريك ويلسون في دور أورم ماريوس ، الأخ غير الشقيق لآرثر الأطلنطي والملك السابق لأتلانتس الذي تم سجنه بعد جرائمه ضد أتلانتس في الفيلم الأخير

ثالثا: أمبر هيرد بدور ميرا ، ملكة أتلانتس، زوجة أكوامان وابنة الملك نيريوس التي يمكنها التحكم في الماء بعقلها والتواصل مع سكان أتلانتس الآخرين بشكل تخاطري

رابعا: يحيى عبد المتين الثاني في دور ديفيد كين / بلاك مانتا ، قرصان لا يرحم ومرتزق في أعالي البحار يستخدم بدلة مدرعة أطلنطية ويمتلك ترايدنت الأسود القوي، ويسعى لقتل أكوامان انتقامًا لمقتل والده في الفيلم الأخير

خامسا: دولف لوندغرين في دور الملك نيريوس ، ملك إكسيبل ووالد ميرا

سادسا: راندال بارك بدور الدكتور ستيفن شين ، عالم الأحياء البحرية المهووس بالعثور على أتلانتس

سابعا: تيميرا موريسون بدور توم كاري ، والد آرثر الذي يعمل حارسًا للمنارة .

ثامنا: نيكول كيدمان في دور أتلانا ، والدة آرثر وملكة أتلانتس السابقة

تاسعا: للنجم (جايسون موموا) والقادم إلى صالات السينما العراقية والشرق الأوسط في 21 ديسمبر لعام 2023، ولقد وضعنا لكم اسم مخرج جيمس وان وتأليف مورت فايسنجر وبول نوريس .

موعد عرض فيلم Aquaman and the Last Kingdom

وفي السادس عشر من ديسمبر الجاري سيتم عرض فيلم Aquaman and the Last Kingdom في صالات السينما على مستوى الوطن العربي .

