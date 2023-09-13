كيفية شراء هاتف ايفون  iPhone 15 من مكتبة جرير بالسعودية ( السعر )

فلسطين اليوم

كيفية شراء هاتف ايفون iPhone 15 من مكتبة جرير بالسعودية ، وبسبب كثافة عمليات البحث على جوجل الشهير خلال يوم أمس واليوم من قبل مستخدمي هذه الأجهزة الخلوية قام فريق فلسطين اليوم في نشر كامل التفاصيل التي تتحدث عنه على صعيد السعر وأيضا المواصفات التي يتمتع بها من تقنيات عالية وفريدة وبه يكون قادر على منافسة السوق ونشير لكم إلى أن الفريق قام في توزيع هذه المقالة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة والوصول إلى عدد أكبر ممكن من الأشخاص ويتوقع ان تصل مبيعات هذا الهاتف الجديد في الأربع شهور المقبلة نحو خمسين مليون جهاز على مستوى العالم ومن أجل التعرف على خطوات شراء هاتف ايفون 15 من جرير لابد من قراءة ما يلي .

سعر هاتف ايفون 15 في السعودية

ولقد وضعنا لكم الإجابة عن سعر هاتف ايفون 15 iPhone في السعودية ، إذ يبلغ العادي 3199 ريال سعودي ، وايفون 15 بلس 3599 ريال وايفون 15 برو 4000 ريال وايفون 15 برو ماكس 4299 ريال .

سعر iPhone 15 Pro Max

ولقد بلغ سعر ايفون 15 العادي بذاكرة داخلية 128 GB نحو 799 دولار ، وايفون بلس بسعة 128 GB بسعر 899 دولار وبرو ماكس بسعر 1200 دولار.

سعر هاتف ايفون 15 iPhone Pro Max

وفي هذه السطور سوف تتعرفون على سعر هاتف سعر هاتف iPhone 15 Pro Max وهي أسعار ليست رسمية انما تقريبة وينتظر الإعلان عن السعر الأصلي ف ي المؤتمر المرتقب وفيما يلي الأسعار .

أولا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس في مصر 38,000 جنيه للنسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام.

ثانيا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس السعودية النسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 10,000 ريال سعودي.

ثالثا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس عالمياً بالخارج حوالي 1,600 دولار أمريكي. وننوه إلى هذه الاسعار هي مجرد توقعات تقريبية .

مواصفات ايفون 15

أولا: الشاشة: 6.7 بوصة - 120 هرتز - LTPO OLED

ثانيا: الذاكرة : 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايتالرام6 جيجابايت

ثالثا: الكاميرا: 48 + 12 + 12 ميجابكسل

رابعا: المعالج : Apple A17 Pro

خامسا: البطارية والشحن السريع : غير معروف.

سادسا: ايفون 15 أخف وزنا 1 جرام من ايفون 14.

سابعا: يدعم ايفون 15 مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68 ، كما ويدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي بقدرة حتى 15 واط. وللاطلاع أكثر يرجى متابعة الفيديو المرفق في الاسفل.

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات ، كما وانه يدعم تقنية الـ NFC .

ونواصل معكم تقديم خصائص ايفون 15 وهي التالي : إذ انه يأتي بالأبعاد التالية الطول 160.71 و العرض 78.78 وبعمق 7.85 مليمتر ، كما ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس ال5G .

سعر آيفون iPhone 15

مميزات iPhone 15 Pro Max

وفي هذه الفقرات نضع بين ايديكم ابرز خصائص هاتف iPhone 15 Pro Max وهو التالي :

أولا: في الخاصية الأولى هاتف iPhone 15 Pro Max ، منفذ الـ USB يأتي بأصدرا USB 3.0 من نوع Lightning.

ثانيا: داعم لمقاومة الماء والغبار والأتربة IP68 .

ثالثا: السماعات الخارجية تأتي بسماعتين بصوت نقى ستيريو .

رابعا: يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS لتحديد الموقع الجغرافي الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO,QZSS.

خامسا: يأتي الواي فأي مع ترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

سادسا: البلوتوث يأتي بإصدار 5.4 .

سابعا: كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

ثامنا: البطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة كما يدعم الشحن السريع بقوة 60 وات .

تاسعا: يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .

عاشرًا: في الخاصة العاشرة لهاتف ايفون 15 ، الهاتف متوفر مع الألوان الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق .

الحادية عشرة: ويأتي ايفون 15 ، مواد التصنيع تأتي من واجهة و ظهر زجاجي من زجاج الغوريلا ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

سعر iPhone 15 Pro

وفي نهاية المقالة التي حصلنا فيها على سعر ايفون iPhone 15 في السعودية 2023 وخصائصه نتمنى تكون قد نالت اعجابكم .

شراء ايفون 15 من جرير بالسعودية

ولقد وضعنا لكم في النهاية رابط مكتبة جرير هنـــــــــــــــــا ومن يمكنكم حجز وشراء ايفون 15 iPhone 15 Pro الجديد .