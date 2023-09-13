أكثر من 5000 قتيل بسيول ليبيا وآلاف الجثث المجهولة

فلسطين اليوم

قُتل الآلاف ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول التي ضربت مدنا في الشرق الليبي، وكانت الحصيلة الأكبر في مدينة درنة.

تحصي مدينة درنة المدمّرة قتلاها، في حين يتوقع أن ترتفع أكثر حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة "دانيال".

وأفادت أجهزة الطوارئ أن أكثر من 5000 شخص فُقدوا وأصيب حوالي 7000 بجروح.

وتضم درنة حوالي 100 ألف نسمة، وانهارت العديد من أبنيتها المتعددة الطوابق على ضفاف مجرى الوادي في حين اختفى أناس ومنازلهم ومركباتهم في المياه.

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -فجر اليوم- عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات الكارثية في ليبيا، وأعلن عن "تضامن قطر التام مع الشعب الليبي لتجاوز هذه المحنة الأليمة".

وقال أمير قطر في منشور له على موقع التوصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): أتقدم إلى الأشقاء في ليبيا بخالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات الكارثية، وإننا في قطر نعلن تضامننا التام مع الشعب الليبي لتجاوز هذه المحنة الأليمة، ونسأل الله أن يرحم القتلى ويعيد المفقودين، ويشفي الجرحى.

أعلنت تونس تجهيز فرق بحث وإنقاذ بغرض التوجه إلى الجارة ليبيا، للمشاركة في دعم جهودها للتغلب على الخسائر الناجمة عن العاصفة المتوسطية دانيال.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن الوزير كمال الفقي، أشرف على عملية إرسال فريق مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا، على متن طائرة عسكرية(..).

وأوضحت أن الفريق يتكون من 52 فردا من كوادر وأعوان تابعة للدفاع المدني، إضافة لـ3 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب.

وأضافت أنه: سيتم استعمال أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مسيّرة للكشف عن الضحايا التي جرفتها المياه، إضافة إلى مستشفى ميداني تابع للدفاع المدني للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.

تحشد الأمم المتحدة المساعدات للناجين من العاصفة المدمرة التي ضربت ليبيا وأودت بحياة آلاف الأشخاص.

وتعمل الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين "لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لأولئك الموجودين في المناطق المتضررة"، حسبما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المتحدث إن فريقا تابعا للأمم المتحدة موجود على الأرض ويتعاون مع السلطات المحلية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة الجارية.

وقال دوجاريك في نيويورك: "في هذا الوقت، قلوبنا مع آلاف الأشخاص الذين يتأثرون هناك في مجتمعاتهم، ونحن نتضامن مع جميع الأشخاص في ليبيا خلال هذا الوقت العصيب".