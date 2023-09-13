نقل ستة أسرى إداريين من حركة الجهاد من سجن "مجدو "إلى "النقب"

الساعة 10:56 ص|13 سبتمبر 2023
أسرى الجهاد الإسلامي.jpg
أسرى الجهاد الإسلامي.jpg

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 13/9/2023، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت بشكل تعسفي ومفاجئ لستة أسرى إداريين من حركة الجهاد الإسلامي من سجن مجدو إلى سجن النقب الصحراوي.

ومن المقرر أن يبدأ الأسرى في كافة السجون غداً الخميس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ، ردًا على الإجراءات العقابية المقرر تنفيذها من قبل المتطرف الصهيوني "بن غفير" ومن أبرزها تقليص زيارة أهالي الأسرى وجعلها مرة واحدة كل شهرين.

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ماهر الأخرس