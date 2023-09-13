أسعار العملات
دولار أمريكي3.81
يورو4.09
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.38
جنيه إسترليني4.76
نقل ستة أسرى إداريين من حركة الجهاد من سجن "مجدو "إلى "النقب"
أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 13/9/2023، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت بشكل تعسفي ومفاجئ لستة أسرى إداريين من حركة الجهاد الإسلامي من سجن مجدو إلى سجن النقب الصحراوي.
ومن المقرر أن يبدأ الأسرى في كافة السجون غداً الخميس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ، ردًا على الإجراءات العقابية المقرر تنفيذها من قبل المتطرف الصهيوني "بن غفير" ومن أبرزها تقليص زيارة أهالي الأسرى وجعلها مرة واحدة كل شهرين.