هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال الأسيرة حنان البرغوثي من بلدة كوبر/ رام الله، القابعة في سجن الدامون، و التي صدر بحقها حكما بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر.

و نقلت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الأسيرة: " بتاريخ 04/09/2023 وحوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل بطريقة همجية، خلعوا الباب، و سألوا عني ثم قاموا بتقييد يداي واعتقالي، مشوا بي مسافة وصولا الى الجيب العسكري، كان بداخله شاب من القرية يعاني من قلب مفتوح ووضعه صعب جدا، يصرخ بشدة من الألم بسبب ركلات الجنود له حيث تعمدوا الدوس على صدره. نقلوني بعدها الى بيت ايل و أبقوني بساحة مفتوحة حتى الصباح، ثم أخذوني الى تحقيق عوفر، حيث قامت إحدى المجندات بتعصيبي و ضربي بشدة على رأسي، وبقيت هناك ليلة كاملة داخل زنزانة ظروفها سيئة جدا، فالحمام قذر ورائحته سيئة جدا، ولا يوجد معي ملابس أو أي احتياجات شخصية، باليوم التالي تم نقلي الى سجن الشارون ثم الدامون".

علما أن حنان متزوجة و أم ل 7 أبناء، و هي شقيقة الأسير المناضل نائل البرغوثي، المحكوم بالسجن مؤبد و 18 عاما.