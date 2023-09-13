دول عربية تُسجل درجات حرارة متدنية وهطول أمطار غزيرة

فلسطين اليوم

تشهد دول عربية، منذ أيام، انخفاضًا في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة، جراء تعرض المنطقة العربية إلى موجات وتقلبات مناخية سريعة، ما تسببت بتسجيل حالات وفيات وأحداث دمار واسع في ممتلكات المواطنين والبينة التحتية.

وأعلنت السلطات الأردنية، حالة الطوارئ الخفيفة والمتوسطة، للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، ويتوقع تساقط الامطار بغزارة في منطقة الأغوار الشمالية.

وكانت السيول في الاغوار الناجمة عن الأمطار، أكبر بكثير من الإمكانيات والاستعدادات، على مدار اليومين الماضيين.

وداهمت مياه الأمطار منازل مواطنين وألحقت بها أضرارًا مادية، وأدت إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة الاغوار إثر سقوط عدد من الأعمدة، وتضررت الشبكة الكهربائية.

كما وشهدت لبنان، من جهتها، تساقط للأمطار في العاصمة بيروت، وعبرت الحكومة، عن مخاوفها من اختلاط السيول بالنفايات المكدسة، في ظل عجز السلطات اللبنانية عن حلها.

وخلال العاصفة الجوية التي ضربت فلسطين، مساء السبت الماضي، توفى شاب يبلغ من العمر 25 عاما من بلدة زيتا شمال طولكرم، نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

كما وقعت عدة إصابات وأضرار بممتلكات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة والعواصف في عدد من المدن، منها قلقيلية وطولكرم وقطاع غزة.

وفي السعودية، دعت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشمالية الحدودية، المواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر من انعدام مستوى الرؤية على الطرق بسبب تكون الشبورة وانخفاض درجات الحرارة.

وتجدد الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في العراق، مع تحذير من موسم سيول وأمطار غزيرة بدءا من الثلاثاء المقبل، على المناطق الشمالية للبلاد.

وتوفى أربعة اشخاص في الجزائر، جراء سوء الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة الماضية، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويشهد المغرب، بحسب دائرة الأرصاد الجوية المغربية، أجواءً متقلبة مع نزول أمطار متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة.