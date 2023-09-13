الساعات القادمة: قرارٌ حاسمٌ بشأن إضراب الأسرى غداً

فلسطين اليوم

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 13/9/2023، أن الساعات القادمة ستشهد قراراً حاسماً بشأن الشروع في الإضراب عن الطعام الذي أقرته الحركة الأسيرة، رداً على قرارات إدارة السجون التعسفية بحق الأسرى.

وكانت الحركة الأسيرة قررت الإضراب عن الطعام بدءً من يوم غدٍ الخميس، ما لم يتراجع العدو وأدواته عن قرار تقليص الزيارات لتصبح مرة واحدة كل شهرين وعن كل ما يهدد به، وأن يلتزم بعدم المس بحقوقنا التي انتزعناها بدمائنا ولحومنا وعذاباتنا، إلا أن القرار لم يصدر بعد حيث تدور مداولات بهذا الخصوص.

وأوضح تامر الزعانين الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الساعات القادمة سيكون حاسماً بالنسبة للشروع في الإضراب عن الطعام، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يصدر قرار حاسم بذلك.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، أن نضالها داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافهم ودفع العدو عنهم وعن مقدسات.

جاء التأكيد بعد قرار حكومة الاحتلال تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو.

وقالت اللجنة الوطنية العليا خلال بيان لها بخصوص تأجيل مناقشة قرارات "بن جبير" بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال، أن التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا.

ويستهدف الوزير المتطرف بن غفير الأسرى في سجون الاحتلال، بقرارات مجحفة كان آخرها الشهر الماضي، حيث أعلن بن غفير أنه سيتم السماح للأسرى الفلسطينيين بزيارات عائلية مرة واحدة فقط كل شهرين، مما يعني تقليص الزيارات الشهرية التي كان مسموحا بها في السابق، حيث أن يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.

وسبق لبن غفير أن نفذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج والكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.