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3 أسرى يواصلون الإضراب ..الأخرس يدخل يومه الـ22 والفسفوس وخلف في شهرهما الثاني
أكدت مهجة القدس اليوم الأربعاء 13/9/2023 ان ثلاثة اسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال السياسي .
ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (22) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.
ويواصل الأسيران سلطان خلف وكايد الفسفوس إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال لليوم الـ (42) على التوالي.