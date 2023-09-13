فلسطين اليوم

اعصار دانيال ليبيا- ماذا حدث في بداية المنخفض وكيف تدمرت مدينة درنة الليبية؟، مع الاستمرار في العاصفة دانيال التي تسببت بدمار هائل طال مدينة درنة الليبية على صعيد الأرواح البشرية والبنية التحتية، وخلفت عشرات الآلاف الضحايا والمفقودين، يسأل كثيرون عن بداية اعصار دانيال ليبيا- وكيف حدث في بداية المنخفض وكيف تدمرت مدينة درنة الليبية.

اعصار دانيال ليبيا- ماذا حدث في بداية المنخفض وكيف تدمرت مدينة درنة الليبية

في تفاصيل اعصار دانيال ليبيا الذي ضرب المنطقة ولازال الدول المجاورة تتأثر به، بدأ في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، عندما اجتاحت العاصفة دانيال سواحل اليونان، وكانت العاصفة الأقوى التي تضرب البلاد منذ عام 1930.

بعد ظهر الأحد الماضي توجهت العاصفة إلى السواحل الأفريقية للبحر الأبيض المتوسط، وكانت ليبيا محطتها الأولى حيث اجتاحت في البداية المناطق الشرقية لمدينة بنغازي، قبل أن تتحرك شرقا إلى منطقة الجبل الأخضر.

اعصار دانيال ليبيا- ماذا حدث في بداية المنخفض وكيف تدمرت مدينة درنة الليبية؟





اعصار دانيال ليبيا- كمية الأمطار التي اجتاحت المنطقة

ويقول مرصد الأرصاد الجوية إن العاصفة العاتية كانت مصحوبة بأمطار غزيرة تجاوزت 400 مليمتر؛ وهي كمية لم تسجل منذ 40 عاما، فاجتاحت سيول العاصفة كامل منطقة الجبل الأخضر وكبرى مدنه مثل درنة والبيضاء والمرج وشحات وسوسة بالإضافة إلى بلدات وقرى بالمنطقة.

لكن الكارثة الحقيقية كانت بمدينة درنة؛ حيث يوجد سد وادي درنة الكبير بارتفاع 40 مترا ويليه سد درنة الثاني، وقد تسبب الضغط الهائل للمياه ولأسباب فنية في بنية السد بانهيار سد وادي درنة الكبير وسرعان ما لحق به السد الثاني.

ونظرا لذلك تدفقت كميات ضخمة من المياه محملة بالطين ما يضاعف قدرتها التدميرية، فابتلعت الفيضانات مدينة درنة وجرفت معها كل ما يقف في طريقها وكل معالم المدينة.

وخصوصية درنة كانت سببا في فاجعتها؛ فهي تتكئ على الجبل الأخضر وتقابل البحر المتوسط فمن الجبل تدفقت أمواج المياه العاتية فجرفت أحياء بكاملها بسكانها.

اعصار دانيال ليبيا- ماذا حدث في بداية المنخفض وكيف تدمرت مدينة درنة الليبية؟





كيف وصل اعصار دانيال لمنطقة الجبل الأخضر؟

وتقول السلطات في منطقة الجبل الأخضر إن السيول غمرت نحو 20 ألف كيلومتر مربع في المنطقة، وآلاف السكان لا يزالوا في عداد المفقودين أما الضحايا فلا حصيلة دقيقة لهم.

ووثق الهلال الأحمر الليبي في بنغازي نزوح 20 ألف عائلة من درنة وآلاف المفقودين.

وبذلك تحولت درنة إلى مدينة منكوبة في أكبر كارثة طبيعية تحل على ليبيا منذ زلزال المرج عام 1963.

فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن عدد القتلى جراء الفيضانات، وصل إلى 2300 قتيل، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف مفقود، في حين قال المتحدث باسم الداخلية الليبية بالحكومة المكلفة من البرلمان، للجزيرة، إن عدد القتلى تجاوز 5200 في مدينة درنة، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة في ظل تقارير عن آلاف المفقودين.