مبابي يشعل فتيل أزمة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

فلسطين اليوم

بعد الصفعة التي وججها نادي ريال مدريد بعد الاعلان عن صفقة انتقال لاعبه الفرنسي كيليان مبابي ، كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، عن نية إدارة باريس سان جيرمان، توجيه ضربة كبرى لنظيرتها في ريال مدريد، من أجل الرد على صفقة

عقد مبابي ينتهي نهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه نيته بعدم التجديد، في ظل سعي ريال مدريد لضمه، في ظل تخطيط باريس سان جيرمان يخطط لخطف عدد من نجوم ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، يستهدف الرد على صفقة مبابي المحتملة، بالتفاوض مع 5 من لاعبي ريال مدريد.

وأشارت إلى أن الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو يأتيان على رأس أولويات سان جيرمان، معتبرة أن الأخير يعد الصفقة الأكثر واقعية للباريسيين، خصوصا أن الاول في ريال مدريد يحتل مكانة لا يمكن المساس بها.

الخليفي يعتقد أنه مع رحيل لاعب وسط فريقه ماركو فيراتي، فإن سان جيرمان يحتاج للاعب جديد في ذلك المركز، ويرى أن الثلاثي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي، حال انضمام أيا منهم لباريس سيحقق الإضافة المطلوبة.

ومع ذلك، فإن كل اللاعبين المذكورة أسمائهم يملكون شروطا جزائية لا تقل عن 750 مليون يورو لكل منهم، وهو رقم يصعب على أي ناد دفعه ، ليبقى الحل الوحيد أمام باريس سان جيرمان - بسبب تلك الشروط الجزائية - التفاوض مع ريال مدريد، الذي لا تربطه به أي علاقات جيدة.