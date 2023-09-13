القيادي البطش : اتفاق أوسلو خديعة ومقامرة سياسية

فلسطين اليوم

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 13/9/2023، أن اتفاق أوسلو خديعة ومقامرة سياسية أعطى الكيان الصهيوني من خلاله شرعية الوجود على 78% من فلسطين والأمن للمستوطنين"

وتصادف اليوم 13 سبتمبر الذكرى الـ30 لاتفاق أوسلو الذي وقع في 1993، في حديقة البيت الأبيض بواشنطن.

وحيا البطش في تصريح "لإذاعة القدس" تابعته وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، الشهداء الأبطال والجرحى والأسرى البواسل، الذين أثبتوا على مدار الـ30 عاماً فشل مشروع التسوية، وأنها كانت خديعة ومقامرة سياسية، كما أكد الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان شلح، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.

وأوضح البطش، أن أوسلو أعطت "إسرائيل" ما لم تعطه أي دولة في العالم، فأعطتها شرعية على الأرض، عبر الاتفاق معها، وأعطت "إسرائيل" الأمن وأدخلت القضية في نفق الانقسام بين مشروعي التسوية والاعتراف المتبادل بالعدو، ومشروع القتال على كل شبر على هذه الأرض.

ووصف البطش الاتفاق بالكارثة والجريمة بحق القضية الفلسطينية، حيث أعطى "إسرائيل" حقاً في الوجود على حساب حق العودة، لافتاً إلى أن تداعيات الاتفاق هو الأخطر من تشريع التطبيع والاستيطان وحسم الصراع، حيث أن الاتفاق أعطى "إسرائيل" الأمن على مستوطنيها والشرعية لوجودها عبر مسار التسوية .

وشدد البطش على أن حركة الجهاد الاسلامي أعلنت منذ توقيع الاتفاق موقفها الرافض للاتفاق، ولن تقبل به كونه يعطي الشرعية للاحتلال والأمن عن طريق التنسيق الأمني، مستذكراً العمليات البطولية لكوادر الجهاد الإسلامي بدءاً من عملية أنور سكر، وتواليها عمليات فدائية كبيرة على المستوى العسكري وصولاً لمعارك كبيرة خاضتها الحركة كمعركة صيحة الفجر ووحدة الساحات وثأر الأحرار، واستمرارها لهذه اللحظة.

وقال البطش: على المستوى الميداني قامت حركة الجهاد الإسلامي بما عليها من جهاد، وعلى المستوى الجماهيري عبأت الحركة جيشها الوطني ضد اتفاق أوسلو، وعلى المستوى السياسي عبرت الحركة عن رفضها للاتفاق واعتباره جريمة يشكل خطراً على القضية الفلسطينية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، أن الاتفاق منذ البداية كان خطأً وجريمة ومقامرة سياسية قامت بها منظمة التحرير في حينه، فلم يتخلصوا منه ولم يستطيعوا أن يخرجوا عنه، فهو مصدر وجودهم والمصدر الشرعي لوجودهم أمام العالم.

وأضاف البطش:" نحن منذ بداية التوقيع، كان موقف الحركة واضحاً فنحن في مرحلة تحرر وطني، والأولوية هو التحرر الوطني، وليس تبادل الاعتراف مع كيان العدو، لافتاً إلى أن الفريق المتمثل في السلطة أعطى الاحتلال شرعية دولية وعربية.

وتابع:"اتفاق أوسلو هو اعتراف بـ"إسرائيل" وليس اعترافاً بفلسطين فهو أعطى منظمة التحرير الشرعية، وليس من أجل إقامة دولة فلسطينية، وهو كارثة وقعت فيها منظمة التحرير ونأمل أن تعيد حساباتها".