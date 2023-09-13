مؤتمر آبل السنوي يكشف عن سعر ومواصفات آيفون 15 برو ماكس

فلسطين اليوم

كشفت شركة "آبل" أمس عن أخر منتجاتها خلال مؤتمر آبل السنوي ، وهو جهاز آيفون 15 برو ماكس ، وسط تساؤلات عن السعر الحقيقي الذي يباع فيه جهاز ايفون برو ماكس .

سعر آيفون 15 برو ماكس

سيباع آيفون 15 برو ماكس بسعر يبدأ من 1199 دولارا.

مساعدة الطوارئ

تعيد آبل خدمة مساعدة الطوارئ "إس أو إس" (SOS) عبر الأقمار الاصطناعية إلى هواتفها.

كابل واحد لأجهزة متعددة

سعر ومواصفات آيفون 15 برو ماكس

أعلنت شركة "آبل" أن كابل "يو إس بي سي" صالح لشحن أجهزة ماك وآيباد وآيفون وآيربود.

سعر ومواصفات آيفون 15 برو ماكس

هاتف آيفون الجديد سيباع بسعر يبدأ من 799 دولارا.

فعالية آبل 2023.9.12 iphone 15 من موقع الشركة

بطارية محسنة وتعلم آلي

كشفت شركة آبل عن استخدام "آيفون 15" نموذجا أكثر تقدما للتعلم الآلي يعطي الأولوية لصوتك تلقائيا. وأضافت أن هاتف آيفون الجديد يتمتع ببطارية تدوم ليوم كامل.

بورتريه آيفون

كاميرا آيفون الجديدة ستطور تقنيات التصوير الفوتوغرافي بأسلوب البورتريه.

آيفون 15 بشاشة مميزة

سعر ومواصفات آيفون 15 برو ماكس

تقول آبل إن "آيفون 15" مزود بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسلا وشاشة مميزة تستخدم تقنية "أوليد"، وأنتج باستخدام كوبالت معاد تدويره بنسبة 100%.

الهاتف الجديد يأتي بحجم 6.1 بوصات لنسخة "آيفون 15" و6.7 بوصات لنسخة "آيفون 15 بلس".

قال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آبل، إن تطبيق الساعة الجديدة يستخدم التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات الصغيرة في تدفق الدم عندما ينقر المستخدم بأصابعه معًا، مما يحرر اليد الأخرى لمهام إضافية مثل تمشية كلب أو حمل فنجان من القهوة.

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك أيضًا إن شركة آبل "تسير على الطريق الصحيح" لإطلاق سماعة الواقع المختلط (Vision Pro) في أوائل العام المقبل.