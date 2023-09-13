ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الأربعاء 13/9/2023 ، ارتفاع طفيف مقابل الشيقل بعد الانخفاض الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس بالتزامن مع قانون التعديلات القضائية.

ووصل سعر الدولار بالأمس إلى مستوى 3.80، بعد أن كان وصل قبل يومين إلى 3.85 شيكلاً، وسط توقعات بحدوث تغييرات جذرية على سعر الصرف بعد قرار المحكمة الإسرائيلية.

وجاء سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء 13/9/2023 مقابل الشيقل 3.81

وفيما يلي أسعار صرف العملات مقابل الشيقل 13/9/2023

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.42 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل