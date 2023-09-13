من هي الدول التي طلبت من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء 13/9/2023، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا، طلبوا مما تسمى وزارة الخارجية "الإسرائيلية" في الأسابيع الأخيرة، بالسماح للفلسطينيين من حملة جنسية تلك البلدان، بالدخول إلى "إسرائيل" ضمن معاملة خاصة على غرار الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوة تعني منح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حرية القدوم إلى "إسرائيل" دون أي قيود، مشيرةً إلى أن الطلب غير المعتاد جاء على خلفية البرنامج التجريبي ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية والذي سمح منذ يوليو/ تموز الماضي، للفلسطينيين من حملة الجنسية الاميركية ممن يعيشون في الضفة وغزة بالدخول لمناطق الخط الأخضر.

ووفقًا للصحيفة، فإن خارجية الاحتلال أوضحت لتلك الجهات أن توغير مثل هذا الخيار "غير وارد".

وتشير الصحيفة إلى أن جهاز "الشاباك" يرفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية للدخول إلى "إسرائيل".