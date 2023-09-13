الخارجية : ارتفاع عدد شهداء فلسطين في ليبيا جراء اعصار دانيال لـ23 شهيداً

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء 13/9/2023 ، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعصار دانيال التي ضربت ليبيا إلى 23 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات الأسر المفقودة.

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي افادتنا قبل قليل بوفاة اسرة ناصر عطيه محمد دوحان وتتكون من ٥ أفراد ، وأسرة محمود احمد شامية وأربعة من اخوته وامه ،ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى ٢٣ شهيداً.

وأكد السفير الديك أننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء.

تتقدم الوزارة بتعازيها الحارة لأُسر وذوي الشهداء وتتمنى السلامة للمفقودين.