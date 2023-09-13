محدث بالفيديو والصور أمطار غزيرة تضرب الأراضي الفلسطينية وغرق عدد من الشوارع والمنازل في قطاع غزة

فلسطين اليوم

سقطت الليلة الماضية أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة ، مما أدى لغرق عدد من المنازل في جباليا شمال قطاع غزة ، وسط تحذيرات من استمرار تأثير اعصار دانيال الذي وصل الليلة الماضية للأرضي الفلسطينية .

عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

وأضاف أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة، أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

وقالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان انخفاضاً يطرأ اليوم الأربعاء 13/9/2023 على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.









الراصد الجوي حذر بشأن تعرض مناطق فلسطينية لأمطار غزيرة جدا خلال الساعات القادمة، مع وصول عاصفة "دانيال" إلى المناطق الفلسطينية على شكل حالة شديدة من عدم الاستقرار الجوي ستترافق مع أمطار غزيرة وخشية جدية من حدوث الفيضانات.

ودعا الراصد الجوي الجميع الى أخذ الحيطة والحذر وخاصة المناطق الساحلية بما فيها قطاع غزة، حيث تتواجد سحبا رعدية تحمل أمطارا غزيرة على مقربة من السواحل الفلسطينية وستدخلها خلال الساعات القادمة والذروة من الفجر وحتى ساعات الظهيرة.

ويسود جو حار في غور الاردن والبحر الميت فقط. بينما يسود جو لطيف ومنعش إبتداءاً من ساعات المساء الاولى.

غدا الخميس 14/9/2023 تبقى الأجواء حارة نسبياً في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف .ويسود جو شديد الحرارة في في غور الاردن فقط. بينما يسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية . مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش. والله تعالى أعلى وأعلم.



















