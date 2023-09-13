مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء 13/9/2023 ، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة ، مما أدى اندلاع مواجهات والقاء عبوات محلية الصنع نحو قوات الاحتلال في بعض المناطق.

الاقتحامات طالت بلدة بيتا جنوب نابلس ، بعد عملية اطلاق النار التي وقعت الليلة الماضية واسفرت عن اصابة اثنين من المستوطنين، ومناطق بالخليل، وبلدة دير دبوان شرق رام الله، وبلدة قفين في طولكرم، وقباطية بمحافظة جنين.

وواصلت قوات الاحتلال صباح اليوم اجراءاتها العسكرية المشددة في انحاء محافظة نابلس، حيث اغلقت حاجزي حوارة وزعترة كما واغلقت الطرق الفرعية المحيطة ببلدتي حوارة وبيتا التي اقتحمتها قوات الاحتلال عقب عملية اطلاق النار التي وقعت على مقربة من مدخلها الليلة الماضية.

واستهدف شبان بعبوة محلية الصنع مستوطنة "بسجوت" قرب مدينة البيرة، الليلة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك عددا من المواطنين عرف من بينهم:

- الشاب محمد أشرف عمار- قفين/ طولكرم.

-المطارد جواد الكزحة وشقيقه مجدي الكزحة- قباطية/ جنين.

- الأسير المحرر شداد العارضة (وهو شقيق الأسير محمود العارضة)- قباطية/ جنين.

-الشاب أحمد مؤمن أبو زيد- قباطية/ جنين.