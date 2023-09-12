فلسطين اليوم

سعر الدولار والذهب للبيع والشراء في سوريا اليوم الأربعاء 13-9-2023 ، ودفع اهتمام المستثمرين والباعة والتجار والمواطنين المهتمين في جميع محافظات سوريا ، فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي تم شرح الأسعار الجديدة وفقا للبورصة حيث رأى الفريق في ساعات الصباح الباكر ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير من أجل التعرف عليها .

ويمكن لكافة هؤلاء من التعرف على سعر الدولار والذهب للبيع والشراء في سوريا اليوم الأربعاء 13-9-2023 عند قراءة جميع سطور هذه المقالة كاملاً حيث جرى نقلها أي تداولها على صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كافة لتعميم الفائدة ويتمكن الجمهور من الوصول إليها بكل سهولة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13-9-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 735,000، ومبيع: 746,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 746,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 740,000 ، مبيع: 751,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 751,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 754,000 ، مبيع: 759,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 759,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 754,000 ، مبيع: 759,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 759,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاربعاء

إلى جانب سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاربعاء ، وضعنا لكم أسعار الدولار وهو الآتي :_

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13550 وبيع 13750 .

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13650 وبيع 13850 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 13900 وبيع 14000 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 13900 وبيع 14000.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع بشان سعر الدولار والذهب للبيع والشراء في سوريا اليوم الأربعاء 13-9-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .