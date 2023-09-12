إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء12/9/2023م، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية:" إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا".

ونفذت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.