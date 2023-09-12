في ذكراهم.. الجهاد تزور ذوي الشهداء العارضة وعساف في جنين

فلسطين اليوم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، ذوي الشهيدين القائدين وائل عساف وسفيان العارضة في بلدة عرابة بمحافظة جنين، في الذكرى الـ 22 لارتقائهم شهداء بعد ملحمة بطولية برفقة القائد الكبير أسعد دقة من عتيل بطولكرم.

وأشاد الوفد الذي ضم عدداً من القادة والمحررين ورفاق درب الشهداء، بالعوائل الكريمة التي كانت في استقبالهم، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي وفاءً وتكريماً لدماء الشهداء التي كانت لها الأثر البارز في استمرار مسيرة المقاومة، وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة.

وتصادف اليوم الذكرى الـ 22 لارتقاء القادة الشهداء سفيان العارضة ووائل عساف من جنين وأسعد دقة من طولكرم، بعد خوضهم اشتباكًا عنيفـًا وملحمة بطولية مع الاحتلال، استمرت لأكثر من 5 ساعات كما استشهد رفقتهم الطفلة بلقيس العارضة.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تواصل حملة الزيارات لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا الصابر في إطار الوقوف معهم ومساندتهم والوفاء لهم ولتضحياتهم الكبيرة على طريق حرية شعبنا ومقدساتنا.