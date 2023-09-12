بالصور "في غزة والضفة".. وقفات إسنادية مع الأسرى ضد السجان وإجراءات "بن غفير"

فلسطين اليوم

شارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفات شملت جميع محافظات الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، دعمًا وإسنادًا مع الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد سجان الإسرائيلي والإجراءات القمعية الاخيرة، الصادرة من وزير الامن القومي للاحتلال ايتمار بن غفير.

وانطلقت الوقفات في أماكن محددة في محافظات الوطن، بعد صلاة المغرب مباشرة، واكد المشاركون، دعمهم الكامل مع الأسرى في مواجهة السجان.

ورفع هؤلاء، صورًا للأسرى وأعلام فلسطين ولافتات تندد بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الأسرى، مطالبين جميع الجهات المعنية في شؤون الاسرى على الصعيد الدولي والإقليمي بالضغط على الاحتلال لوقف اجراءاته التعسفية في السجون، والعمل على حماية الأسرى

وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، دعت، أمس، للمشاركة في الوقفات الاسنادية للأسرى تحت عنوان "وحدة الاحرار- عنوان الانتصار".

وعلى أرض مخيم ملكة شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة، شارك المئات من الشباب الثائر في فعالية إشعال الإطارات الحارقة، الليلة، تنديدًا بالاعتداءات المتكررة على الأسرى.

وقرر الأسرى داخل السجون، البدء في منتصف الشهر الجاري، بالاضراب عن الطعام، رفضًا لإجراءات بن غفير وإدارة مصلحة السجون.

إليك أبرز نقاط خطة "ين غفير" الأخيرة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين:

- تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن.

- تقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتينا.

- تقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون.

- إلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون.

- منع الأسرى من شراء معظم أنواع "الشامبو" من الكنتينا، والتي يستخدموها للاستحمام.

- خلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.