الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل قيد الانشاء بمسافر يطا

الساعة 09:04 م|12 سبتمبر 2023
الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل
الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء12/9/2023م، بوقف البناء في منزل بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود أبو قبيطة إخطارا يقضي بوقف البناء في منزل لعائلته مساحته 60 مترا مربعا، في منطقة "لاسيفر" المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري في أقصى الجنوب.

يذكر أن مستوطنين هدموا أمس جدران المنزل بحماية من قوات الاحتلال.

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