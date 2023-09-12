"حماس" تعقب على عملية إطلاق النار في حوارة

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء12/9/2023م، أن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية الثائرة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال الصهيوني الإرهابي، ضمن نضالها المستمر لطرد الاحتلال وكنس مستوطنيه عن الأرض الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا.

وقال قاسم تعقيباً على عملية إطلاق النار جنوب نابلس:" لن تستطيع كل تحصينات الاحتلال واستنفار قواته من وقف الفعل المقاوم بل وتكرار توجيه الضربات في أماكن محددة، فهذه الثورة مستمرة ومتواصلة وأصبحت أكثر تجذراً".

ولفت إلى أن هذا الفعل المقاوم تزامن مع ذكرى اندحار العدو عن غزة وشمال الضفة الغربية، لتؤكد على قدرة الشعب الفلسطيني على إرهاق الاحتلال بشكل متواصل حتى يندحر عن كل الأرض الفلسطينية.

وأصيب، مساء اليوم الثلاثاء، مستوطنيين بعملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنين اثنين جراء إطلاق النار على مركبتهم التي كانا يقودانها في بلدة حوارة.

وذكر الاعلام العبري، أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب بسرعة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تلاحق المنفذين وهم بداخل مركبة، بعدما انتشرت في مكان العملية وفرضت طوقًا أمنيًا.