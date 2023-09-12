هل عزل الرئيس جو بايدن بات قريبًا؟

فلسطين اليوم

نفى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أنه "لا يوجد أساس لإجراء تحقيق لعزل بايدن".

وعلى منصة "إكس" المعروفة سابقًا بتويتر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، في تدوينة له، قال فيها "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري".

وأضاف "لقد تعهد بإجراء تصويت لفتح مسألة العزل، والآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم"، مؤكدًا إنها "السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".