بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع إجراءات السلامة غداً الأربعاء

فلسطين اليوم

دعت بلدية غزة، مساء اليوم الثلاثاء12/9/2023م، المواطنين لأخذ إجراءات الوقاية والسلامة، في ظل توقعات بحدوث عدم استقرار في الحالة الجوية يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت البلدية في تصريح صحفي :" من المتوقع حدوث عدم استقرار في الحالة الجوية وزيادة في سرعة الرياح وتساقط أمطار خفيفة مصحوبة بعاصفة رعدية في ساعات الصباح الأولى من فجر يوم غدٍ الأربعاء، وندعو المواطنين لضرورة أخذ إجراءات الوقاية والسلامة".

ومن المتوقع أن تتأثر الحالة الجوية الفلسطينية ، غداً الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوب بالغبار والأتربة مع انخفاض قليل على درجة الحرارة، مع وجود فرص لحدوث زخات متفرقة من الأمطار مساءً، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.