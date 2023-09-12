ريال مدريد يكشف عن قميصه الرابع لموسم 2023-24

فلسطين اليوم

كشف ريال مدريد بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء12/9/2023م، عن قميصه الرابع الجديد لموسم 2023-2024.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "تم تقديم القميص اليوم الثلاثاء من خلال حملة أقيمت في نيويورك مع أحد مشاهير عالم الموضة".



وأوضحت أن القميص الجديد "يظهر تصميما بسيطا يركز بشكل أكبر على الموضة أكثر من الرياضة".



ويأتي القميص باللون الأسود، ويشبه إلى حد كبير القميص الثالث للفريق هذا الموسم، لكنه يوجد به تفاصيل برتقالية من العلامة التجارية للملابس الرياضية التي يرتدونها عادة.



وبهذه الطريقة، يهدف ريال مدريد، إلى أن يكون في طليعة الأزياء الرياضية، ويستمر في أن يكون أحد الفرق التي تجني أكبر دخل في هذا الصدد.



ويستعد ريال مدريد للمباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".