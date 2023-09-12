الحكومة الليبية تشيد بجهود الإغاثة الدولية في مواجهة إعصار دانيال

فلسطين اليوم

رحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بكل إجراءات الدعم الدولي المبذولة لمساعدة المتضررين جراء الإعصار الذي ضرب شرق البلاد. وأعرب عن استعداد بلاده لتيسير وصول جميع الفرق الإغاثية إلى المناطق المتضررة.

أدلى الدبيبة بهذه التصريحات أثناء زيارته للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في العاصمة طرابلس، حيث قام بمراجعة أعمالهم. وجاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن منصة حكومتنا الرسمية.

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا ترحب بجميع الجهود الدولية المبذولة لمساعدة المتضررين من الإعصار، وأكد استعداد الحكومة لاتخاذ الخطوات الضرورية لتسهيل وصول الفرق الإغاثية الدولية إلى المناطق المتضررة.

وفي إطار الزيارة، أطلع الدبيبة على الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي لمعالجة الأزمة في المنطقة الشرقية والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في المناطق التي تعرضت للإعصار.

كما عبَّر عن ترحيبه بجميع رسائل التضامن العربية والدولية مع الشعب الليبي خلال هذه الأزمة، وأكد التواصل مع عدد من قادة الدول العربية والإقليمية منذ وقوع الإعصار.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن الدبيبة عن إرسال طائرة طوارئ محملة بمساعدات وفرق طبية إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد لدعم المناطق التي تضررت جراء الإعصار.

يُشار إلى أن الفيضانات الناجمة عن الإعصار أسفرت عن خسائر جسيمة وفاجعة بين السكان في ليبيا، مما دفع المجتمع الدولي إلى التعبير عن تضامنه الكبير واستعداده لتقديم الدعم في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لمساعدة الناجين في تجاوز هذه الأزمة.