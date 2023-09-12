طبيب: التقلبات الجوية ضاعفت الإصابات بـ"الانفلونزا" في فلسطين

فلسطين اليوم

تُسجل المراكز الصحة والعيادات والمستشفيات الموزعة على محافظات قطاع غزة، الخمس، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة، في هذه الأيام التي تشهد تقلبات مناخية بين الحين والأخر، ارتفاعًا ملحوظًا بإصابات فيروس "الأنلفونزا" الموسمية بين المواطنين لجميع الفئات العمرية، أكثرها بين فئة الشباب.

وفي هذه الايام، يستدعي من المواطنين لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصحية الوقائية، وذلك تجنبًا للإصابة بـ"الزكام"، لأن اعراضه تكون أكثر حدة من الأشخاص العاديين، مع ضرورة التوجه إلى الطبيب عند سوء الحالة الصحية.

د. زكريا أحمد، طبيب عام، أكد، في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المراكز الطبية والمستشفيات في القطاع، تُستقبل مئات الإصابات بـ"الأنفلونزا"، مشيرًا إلى أن فئة الشباب عمر (17 حتى 30 عامًا) هي الأكثر بين الإصابات.

وقال الطبيب أحمد، الذي يعمل في إحدى مشافي شمال قطاع غزة: إن "المعدل المتوسط لاستقبال مرضى الانفلونزا في اليوم الواحد يقارب 70 مريضًا".

وأضاف: "يتم تقديم العلاج الطبي للإصابات، وهي عبارة عن (حبات من الأكامول لخفض للحرارة، ومضاد حيوي)، سوى بعض الحالات القليلة جدًا، التي تستدعي بياتها في المستشفى، نظرًا لصعوبة حالاتها الصحية، وفي الأغلب تكون من أصحاب الأمراض المزمنة".

وأوضح أن السبب الرئيسي لزيادة الإصابات بـ"الرشح"، هو التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة من تكاثر الموجات الحارة وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في الهواء، والسلوك الخاطئ المتبع من الأشخاص معها.

وتوقع الطبيب أحمد، زيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة، أي عند الانتهاء من فصل الصيف والانتقال لفصل الخريف.

وأشار إلى أعراض "الأنفلونزا"، وهي (ارتفاع في درجة حرارة الجسم، الكحة، فقدان الشهية، أوجاع المفاصل والعضلات، التهاب الحلق، صداع، سيلان الأنف، وصعوبة التنفس"، وتتراوح فترة الحضانة للفيروس بالجسم في المتوسط من 2 إلى 4 أيام.

ودعا المصابين بضرورة الذهاب إلى الطبيب والمستشفى عند إساءة الحالة الصحية لديهم.

إن التجمعات البشرية، في صالات الأفراج والأسواق والمدارس وغيرها وأيضًا الأماكن المغلقة، تُعدان، بحسب الطبيب أحمد، من العوامل الرئيسية في انتشار الفيروس بين الأشخاص.

وأوضح أن الفيروسات تنتقل بين الأشخاص عن طريق ما يعرف بعدوى الرذاذ وهما (العطس والسعال)، وينشران الفيروس عبر الهواء، ومن خلال الاتصال المباشر مثل “المصافحة” وغيرها.

ولتجنب الإصابات بـ"الانفلونزا"، نصح الطبيب، المواطنين، الاكثار من شرب السوائل الساخنة، والابتعاد عن الأشخاص المصابين، واتباع الارشادات الصحية الوقائية، كما ونصح المدخنين بالإقلاع عن التدخين عند الإصابة بالفيروس، لأنه يزيد حدة الالتهابات في الرئة.

أسباب وأعراض الانفلونزا