الرابطة الإسلامية تنظم لقاءً وطنياً في مدرسة اسامة بن زيد الثانوية شمال القطاع

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقاءً وطنياً في مدرسة أسامة بن زيد الثانوية ، شمال غزة وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لعملية انتزاع الحرية البطولية من سجن جلبوع.



الأسير المحرر إبراهيم الأشقر خلال كلمة له أشاد بعزيمة وإرادة الأسرى الأبطال الذين نحتوا الحجر ليحققوا حلمهم في الحرية من براثن المحتل ، فتمكن ستة منهم من تنسم عبير الحرية رغماً عن أنف السجان.



وقال الأشقر أن البطل محمود العارضة ورفاقه حطمّوا بعملية نفق الحرية أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وكسروا منظومته الأمنية الهشة بمعلقة حتى وبعد أن أُعيد اعتقالهم مجدداً.



وأكد مسؤول ملف المدراس بإقليم الشمال الأستاذ عبد العزيز السكافي بضرورة تسليط الضوء على معاناة الأسرى والأسيرات في السجون ، موجهاً الطلبة إلى نصرتهم بإيصال صوتهم وقضيتهم العادلة بكل الوسائل للعالم أجمع.



بدوره رحب مدير المدرسة الأستاذ أيمن أبو ليلة بمثل هذه الأنشطة ، مؤكداً أن إحياء هذه المناسبات يجب أن يكون بشكل مستمر ، حتى يدرك هذا الجيل معاناة الاسرى وان يحمل همهم .













