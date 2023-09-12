فلسطين اليوم

اعصار دانيال ليبيا.. سبب تسمية اعصار دانيال ليبيا بهذا الاسم؟ مئات الآلاف من القتلى والضحايا الذين سقطوا جراء اعصار دانيال في ليبيا الأمر الذي يجعل السؤال يتردد بشكل كبير لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم، وهو الإعصار الذي ضرب اليونان ومن ثم توجه إلى ليبيا وتخشاه مصر وباقي الدول المجاورة، فاعصار دانيال ليبيا سبب فاجعة كبيرة، لذا يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية للبحث حول اعصار دانيال ليبيا.. سبب تسمية اعصار دانيال ليبيا بهذا الاسم؟.

اعصار دانيال ليبيا.. سبب تسمية اعصار دانيال ليبيا بهذا الاسم؟

واعصار دانيال ليبيا تسبب بكارثة بكل معنى الكلمة وخسائر فادحة بسبب الفياضات والامطار الغزيرة. فيما بعد توجه الإعصار إلى مصر بعد أن ضعف تأثيره. لذلك ومنذ بدأ الإعصار الذي أطلق عليه الخبراء دانيال ازدادت الأسئلة حول سبب تسمية اعصار دانيال.

اعصار دانيال ليبيا.. سبب تسمية اعصار دانيال ليبيا بهذا الاسم؟



اعصار دانيال ليبيا.. سبب تسمية اعصار دانيال ليبيا بهذا الاسم؟

إن إجابة السؤال الذي ازداد البحث عنه لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم؟ هو أن التسمية تتبع للمعايير الدولية فوقوع أول عاصفة مدارية ميزت بحرف A بحسب الترتيب الأبجدي حسب النظام الجوي. وهنا وقع اختيار اسم الإعصار على دانيال من قبل لجنة الأعاصير التابعة لوكالة الإرصاد الجوية الأمريكية. فيما يرى الكثيرون أن تسمية العواصف يساعد في الإبلاغ عن الأعاصير المدارية في وسائل الإعلام، ولتبادل المعلومات في حال حدوثها المفاجئ دون إنذار. فضلا عن أنه يتم تسمية العواصف المدارية عندما تتحرك فى نمط دوران دائري وتزيد سرعة الرياح عن 63 كم/ الساعة لتصل حتى 119 كم/ الساعة.

أما في السابق فكان يطلق على الأعاصير أسماء بعض القديسين مثل إعصار “سانت بول”، و “سانت لويس”، و”سانتا ماريا” وكذلك بأسماء السنوات التى حدثت فيها مثل إعصار 1898م الذى ضرب أمريكا من ولاية جورجيا. لكن فيما بعد وأثناء الحرب العالمية الثانية بدأ خبراء الأرصاد بإطلاق أسماء زوجاتهم وبناتهم على الأعاصير، وعندما تشتد العواصف تسمى بأسماء أشخاص مكروهين.

ما هو إعصار دانيال ليبيا..؟

إن إعصار دانيال هو إعصار مداري استوائي من الأعاصير التي يندر حدوثها، وتشكل من موجة استوائية مدارية قبالة السواحل متحركة باتجاه الغرب مع حمل حراري قليل بسرعة رياح تصل ذروتها إلى 15 ميل في الساعة، ليتكون الإعصار على شكل حلزوني أو الإعصار الحلقي. هذا ما يسبب زيادة نشاط العاصفة الرعدية وأمطارًا غريزة تكون على دائرية ملتفة حول مركز دورة الإعصار ويسبب فيضانات كبيرة وخسائر فادحة. كذلك وصل طول الإعصار بين 200 و500 كم، وقد صنف من الأعاصير الأقوى في العالم لخطورته والخسائر التي يحدثها. بالإضافة إلى هبوب الرياح القوية وارتفاع أمواج البحر وتغير لونها والفيضانات والأمطار الغزيرة وخسائر في الأرواح إلى جانب الخسائر المادية.

المناطق التي ضربها اعصار دانيال.. ؟

ضرب إعصار دانيال اليونان وتركيا وبلغاريا الأسبوع الماضي، وقد أعلنت فرق الإنقاذ اليونانية يوم الأحد عدد ضحايا العاصفة إلى 15 قتيل، مع انهيار المنازل والجسور في اليونان، وتدمير المدارس والطرق وأعمدة الكهرباء، وتلف المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب. كما أفادت السلطات اليونانية بأنها أجلت ما يزيد عن 4250 شخصا، وتركز الضرر على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس.

أما في ليبيا في ضربها إعصار دانيال مساء الأحد إعصار “دانيال” ضرب شرقي ليبيا أمس الأحد، وخلف ما يزيد عن 2000 قتيلاً بحسب مسؤولين ليبيين، وتحولت العديد من البلدات والقرى إلى “مناطق منكوبة”جراء الفيضانات والسيول. وقد تركز الضرر في بنغازي وانهيار السد الترابي في مدينة درنة، وغرق مدينة “الإيبار” قرب بنغازي، ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، وغرق مدينة سوسة.

كذلك أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الحداد الوطني مدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، وتحويل المدارس في بنغازي مراكز إيواء متضرري الإعصار. كذلك من المتوقع أن يؤثر إعصار دانيال على المناطق من السواحل الشمالية المصرية وخاصة مطروح والسلوم.