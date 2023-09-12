لملاحقة المقاومين.. الإعلام العبري يكشف عن نقل أسلحة ومدرعة من الأردن للسلطة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مسؤولين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء 12/9/2023، حقيقة الأنباء التي وردت حول نقل أسلحة ومركبات مدرعة عبر الأردن إلى السلطة الفلسطينية بموافقة "إسرائيلية".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم":" أن مسؤولين فلسطينيين أكدا للصحيفة ما ورد من تقارير أمس عن نقل مركبات مدرعة عبر الأردن إلى السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية.

وبحسب أحدهما، فقد تسلمت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، مدرعة واحدة تم جلبها براً من الأردن، بالإضافة لنقل أنواع مختلفة من الأسلحة، مثل كلاب كشف المتفجرات، ووسائل تفريق مظاهرات "هراوات وقنابل صوت وغاز مسيل للدموع".

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار اللقاء الإقليمي في شرم الشيخ، حيث ناقشت السلطة مع ممثلي الوفدين الأمريكي والإسرائيلي سبل منع التصعيد في الضفة الغربية.

وحسب تقارير فلسطينية، كان الغرض من المعدات القتالية “الأسلحة والمركبات المدرعة” هو تعزيز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة إسرائيل اليوم، إنه كان هناك بالفعل طلب فلسطيني في هذا الشأن، مضيفًا “لا أعرف ما إذا كانت الأسلحة والأسلحة قد تم نقلها”.

وبحسب التقرير، فإن الأسلحة والمركبات من الولايات المتحدة، وتم نقلها إلى الفلسطينيين بموافقة الحكومة الإسرائيلية، عبر الأردن، لتعزيز قدرات أجهزة أمن السلطة في مطاردة المقاومين في شمال الشمال، وفي مناطق جنين ونابلس.

وتشن أجهزة أمن السلطة حملة مسعورة ضد الطلبة ورجال المقاومة في الضفة خاصةً كوادر الجهاد الإسلامي، بالملاحقة والمطاردة والاعتقال.