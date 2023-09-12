فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجـهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 12/9/2023، زيارة لمديرية التربية والتعليم رفح جنوب قطاع غزة، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشارك في الزيارة كلاً من: مسؤول الرابطة الإسلامية في قطاع غزة خميس عبد العال، ومسؤول الرابطة الإسلامية في إقليم رفح .خالد معمر ، ومسؤولة مكتب الطالبات في الرابطة إقليم رفح أسماء الواوي، وعددٍ من أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية في الإقليم.

بدوره، أكد الأستاذ/خميس عبد العال على أن هذه الزيارات تأتي في إطار التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية ومدرائها.

وبارك عبد العال للدكتور احمد لافي بمناسبة تعيينه مديراً لمديرية التربية والتعليم في محافظة رفح، وقدم له التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنياً له التوفيق والسداد في المرحلة القادمة.

من جانبه، رحب د.أحمد لافي بالوفد الزائر وأوضح أن العلاقة بين مديرية التربية والتعليم والأطر الطلابية هي علاقة تكاملية مبينا أن كوادر الرابطة يشهد لها بالانضباط والالتزام والعمل الدؤوب والمستمر.

من جهتها أثنت أسماء الواوي على عطاء المعلمين ودورهم الريادي في الحفاظ على الأجيال القادمة ورفعتها وكذلك على دورهم الهام في التمسك بالقضية الفلسطينية والتمسك بها.

وفي ختام اللقاء اكد الجميع على التعاون المشترك والتواصل الدائم من أجل النهوض بالمجتمع والوطن.











