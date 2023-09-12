مصرع 4 لاعبين من ليبيا غرقًا جراء إعصار دانيال

فلسطين اليوم

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم مصرع عدد من لاعبي الفرق الليبية المحلية جراء الإعصار الذي ضرب البلاد وسمي بإعصار دانيال الذى تسبب فى حالة كبيرة من الخراب ومصرع الآلاف.

وكتب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".

ونشر حساب نادي الإتحاد الليبي خبر يؤكد مصرع عدد من لاعبي الفرق الليبيه متأثرين بالإعصار الذي ضرب شرقي البلاد ، حيث عُثِر صباح اليوم على جثة اللاعب الموهوب شاهين الجميل مهاجم فريق التحدي الليبي لكرة القدم بمدينة درنة شرق ليبيا، بعد يومين من اختفائه جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.