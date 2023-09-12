فصائل المقاومة: الركن الشديد رسالة وحدة وقوة ولن نسمح بالاستفراد بالأسرى

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 12/9/2023، أن مناورة الركن الشديد رسالة وحدة وقوة على المستوى الداخلي والخارجي وتأكيد على جهوزية المقاومة وتطورها ميدانيا وعسكريا.

وحيت فصائل المقاومة في اجتماعها الدوري، الذي ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، على صمودهم ورباطهم وثباتهم في وجه الاحتلال وكل التحديات.

كما وجهت التحية، لأهلنا في مدينة القدس ونؤكد أنهم الدرع المتين لحماية المقدسات، وندعوهم للمزيد من الحشد والرباط في ساحات الأقصى للتصدي لعدوان الاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية.

وحيت، أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وندعم كافة خطواتهم البطولية ضد السجان، ونؤكد أن قضيتهم ستبقى في مقدمة القضايا، ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم وكسر إرادتهم.